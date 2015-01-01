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हादसा:बाइक और ई-रिक्शे में टक्कर, युवक घायल

लखीसराय4 घंटे पहले
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तेतरहाट थाना क्षेत्र के महिसोना छड़ फैक्ट्री के पास टोटाे और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी की पहचान शरमा गांव निवासी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि युवक लखीसराय तरफ से बाइक से आ रहा था, तभी टोटाे टक्कर हो के कारण जख्मी हो गया।

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