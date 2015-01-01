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हादसा:कमरपुर-नथनपुर ग्रामीण पथ पर बाइक सवार गिरा

बड़हिया4 घंटे पहले
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वीरुपुर थाना क्षेत्र के कमरपुर-नथनपुर ग्रामीण पथ पर एक बाइक सवार असंतुलित होकर वाहन से गिरकर जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने जख्मी युवक को नथनपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घायल की पहचान शेखपुरा निवासी संजय कुमार के रूप में हुई है।

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