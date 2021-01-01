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शिकायत:मोहम्मदपुर के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत

लखीसरायएक घंटा पहले
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मोहम्मदपुर पैक्स के मतदाता सूची में गड़बड़ी के संबंध में ग्रामीणों ने चुनाव आयोग, पटना एवं डीएम से शिकायत की है। आवेदन में ग्रामीणों ने कहा कि सूर्यगढ़ा वीसीओ द्वारा मतदाता सूची प्रकाशन करने में 680 मतदाता का नाम विलोपित कर दिया गया है।

सिर्फ खेमतरणी स्थान के ही मतदाता का नाम विलोपित किया गया है। इस प्रकार की पंचायत में यह दूसरी बार की घटना है। वर्ष 2014 में भी 665 मतदाता का नाम काट दिया गया था। चुनाव आयोग से शिकायत के बाद नाम जोड़ा गया। इस बार भी नाम काट दिया गया है। मोहम्मदपुर पैक्स का चुनाव रद्द कर मतदाता सूची में सुधार करने की मांग की है।

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