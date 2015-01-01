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निधन:सेवानिवृत्त शिक्षिका के निधन पर जताई शोक संवेदना

बड़हिया3 घंटे पहले
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बड़हिया नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय ताजपुर के सेवानिवृत्त शिक्षिका इंदुपुर बोधनगर निवासी 74 वर्षीय विमला देवी का निधन गुरुवार को अपने आवास पर हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। वे अपने पीछे दो पुत्र एक पुत्री को छोड़ गए हैं। दोनों पुत्र भी अलग अलग जगहों पर शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालय ताजपुर से 2006 में सेवानिवृत्त हुई थी। उनका अंतिम दाह संस्कार मरांची स्थित गंगा घाट पर किया गया।उन्हें मुखाग्नि कनिष्ठ पुत्र धीरेंद्र कुमार ने दिया। शिक्षिका के निधन की खबर सुनने के बाद बड़हिया नगर व प्रखंड के ग्रामीणों एव शिक्षको में शोक का लहर दौड़ गस। इस मौके पर शिक्षक मुकुल कुमार, पीयूष झा, सीआरसी पप्पू कुमार पप्पू, संजीव कुमार, देवचन्द्र ठाकुर, नवीन कुमार, सुमन कुमार, मनोज कुमार, अनंत कुमार, रामसेवक सिंह आदि शिक्षक शिक्षिकाओं ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है।

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