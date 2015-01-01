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कोरोना का कहर:कोरोना के नए मिले तीन संक्रमित

लखीसरायएक घंटा पहले
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  • कुल आंकड़ा पहुंचा 3402, मास्क का नहीं हो रहा प्रयोग

शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 03 नए कोरोना संक्रमित मिले। एक्टिव मरीज 61 हो गए हैं। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 3402 में 3338 मरीज स्वस्थ होकर आइसोलेशन से डिस्चार्ज हो गए हैं। शनिवार को 06 मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। 64 संक्रमित होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। कोरोना के कारण अबतक 04 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, जबकि छह संक्रमित मरीज को पूर्व में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। जांच की गति को बढ़ाने और गांव-गांव में जांच हाेने के कारण कोरोना के संक्रमित मरीजाें की संख्या में कमी हो रही है, और संक्रमित मरीज भी जल्दी से रिकवर भी हो रहे हैं।

संक्रमण का दौर समाप्त नहीं हुआ, सावधान रहें

संक्रमण का दौर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लोग मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। इस दिशा में प्रशासनिक कड़ाई भी शिथिल पड़ गया है। ऐसे में जब तक वैक्सीन नहीं अा जाता है तब तक मास्क ही वैक्सीन का काम करेंगी। इसीलिए लगातार मास्क का उपयाेग करते रहे। शनिवार को मिले रिपोर्ट में एकमात्र रैपिड एंटीजन किट से 02, ट्रूनेट से 01 एवं आरटीपीसीआर से 00 लोगों का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। डॉ. अविनाश कुमार सत्यम ने बताया कि काेराेना संक्रमण से बचाव का एकमात्र फिलहाल साधन मास्क है। घर से निकलते, भीड़-भाड़ स्थलों पर या लोगों के संपर्क के दौरान मास्क का अवश्य उपयेाग करें। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकता है।

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