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गिरफ्तारी:हथियार देने आया कुरियर ब्यॉय व तस्कर गिरफ्तार

लखीसराय4 घंटे पहले
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हथियार तस्कर और बरामद पिस्टल व गोली लोड मैगजीन।
  • सादे लिबास में पहुंची लखीसराय पुलिस व एसटीएफ ने की कार्रवाई

विद्यापीठ चौक से लखीसराय पुलिस और एसटीएफ ने हथियार की सप्लाई करने आए कुरियर ब्यॉय व तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास एक पिस्टल, दो मैगजीन, 5 जिंदा गोली व दो माेबाइल बरामद हुए। सादे लिबास में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर तस्कर ने अपहरण का नाटक कर हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ जमा हो गई तो पुलिसकर्मियों द्वारा बताने पर लोग शांत हुए। सूत्रों के अनुसार सूचना थी कि विद्यापीठ चौक के पास हथियार की डीलिंग होनी है व हथियार काे सप्लाई करने के लिए कुरियर ब्यॉय चल दिया है। सूचना पर एसटीएफ टीम के साथ टाउन थाने के सब इंस्पेक्टर मुकेश वर्मा व कवैया थानाध्यक्ष राजीव कुमार सादे लिबास में विद्यापीठ चौक की घेराबंदी शुरू कर दी। कुरियर ब्वॉय ने कमर से पिस्टल व गोली भरे दो मैगजीन निकाल तस्कर के हाथ में देते हुए पुलिस टीम ने दोनों को दबोच लिया। गिरफ्तार दोनों में कुरियर ब्यॉय मुंगेर के मुफ्फसिल के सुजावलपुर का मो. नौशाद उर्फ खुर्शीद व हथियार तस्कर बड़हिया के जैतपुर के प्रीतम उर्फ पंचम उर्फ अरुण सिंह हैं। नौशाद ने बताया कि 16 हजार रुपए में एक पिस्टल व डबल मैगजीन का सौदा पंचम सिंह उर्फ प्रीतम सिंह से मुंगेर के कैलू से हुआ था। हथियार लेकर वह मुंगेर से विद्यापीठ चौक पहुंचा। यहां पंचम पूर्व से था। बताया कि एक हथियार की सप्लाई करने पर 1000-1500 रुपए मिलते हैं।

पुलिस केे सामने ही देने लगा हथियार की डिलीवरी
सादे लिबास में मौजूद पुलिस पदाधिकारी के सामने डिलीवरी ब्यॉय ने तस्कर को पिस्टल दी। तस्कर के इंतजार में कवैया थानाध्यक्ष राजीव कुमार व लखीसराय थाने के सब इंस्पेक्टर मुकेश सादे लिबास में एक ऑटो में बैठकर तस्कर का इंतजार कर रहे थे। सूर्यगढ़ा की तरफ से आ रहा ऑटो खड़ी ऑटो के पास आकर रुका और पंचम सिंह के ऑटो से सटते ही डिलीवरी ब्यॉय से सप्लाई दे दिया। हथियार देते ही पुलिस ने दोनों को दबोच लिया तो पंचम ने अपहरण का नाटक कर हंगामा शुरू कर दिया। लखीसराय थानाध्यक्ष ने बताया कि जैतपुर निवासी पंचम सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है।

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