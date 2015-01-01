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निर्देश:दीपावली पर 08 से 10 बजे रात तक दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखा, निर्देश जारी

लखीसरायएक घंटा पहले
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  • सामुदायिक रूप से एक स्थान पर आतिशबाजी करने का निर्देश

जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने धनतेरस, दीपावली, भइया दूज, छठ पूजा व देव दीपावली को लेकर पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती का निर्देश दिया है। कहा कि छठ पूजा में घाटों व तालाबों पर महिलाओं की भीड़ के दौरान विशेष निगरानी करें। डीएम व एसपी सुशील कुमार गुरुवार को संयुक्त रूप से मंत्रणा कक्ष में प्रशासनिक पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल में मतदान और मतगणना के लिए सभी पदाधिकारियों को बधाई दिया। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं एसपी सुशील कुमार ने कहा कि दीपावली एवं गुरुपर्व के मौके पर पटाखों का उपयोग रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक और छठ पूजा के मौके पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही किया जा सकेगा। वहीं क्रिसमस एवं नववर्ष के मौके पर रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक ही किया जा सकेगा। आतिशबाजी करने के लिए एक स्थान का निर्धारण करने का निर्देश दिया। निर्देश का अनुपालन नहीं होने और सामुदायिक रूप से एक स्थान पर आतिशबाजी नहीं होने पर संबंधित थाना के थानेदार जिम्मेवार होंगे और कार्रवाई होगी। त्योहारों पर बाजारों में भीड़भाड़ अधिक होगी। दीपावली पर आतिशबाजी के निर्धारित समय का पालन कराने और अवैध रूप से पटाखा की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। काली पूजा की प्रतिमा काे भी लाइसेंस देने कहा है। छठ घाटों पर पहले से ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सुनिश्चित करें।

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