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मारपीट का मामला:दबंग मुखिया पति ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष के साथ की मारपीट, तीन लोंगो पर एफआईआर

लखीसरायएक घंटा पहले
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  • खुटहा पूर्वी पंचायत की मुखिया के पति पर आरोप, हो रही जांच

लालदियारा निवासी जिला भाजपा के उपाध्यक्ष सुनील कुमार के साथ खुटहा पूर्वी पंचायत की मुखिया पिंकी देवी के पति अवधेश सिंह उर्फ अवधी सिंह और उनके गुर्गों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित सुनील के आवेदन पर पिपरिया थाना में अवधी सिंह, रामसेवक सिंह और शानू शेखर के विरूद्ध एफआईआर हुई है।

सुनील ने बताया कि 2 फरवरी की शाम गांव के केदार सिंह के दालान पर बैठे थे, तभी मुखिया पति अवधेश सिंह, रामसेवक सिंह और शानू शेखर आए और लाइसेंसी रायफल के बट से मारपीट की। इस शिकायत को लेकर सुनील कुमार एवं भाजपा से जुड़े अन्य लोग एसपी से गुहार लगाई। बता दें कि सुनील ने पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया है।

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