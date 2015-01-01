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मांग:मोरमा पैक्स को दूसरे पैक्स से जोड़ने की मांग

लखीसराय2 दिन पहले
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जिले के मोरमा पैक्स के अमित कुमार, किशोर कुमार, राम किशोर सिंह, चुनचुन कुमार, जितेंद्र कुमार, विजेंद्र कुमार, कृष्ण मोहन और एमपी सिंह ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को आवेदन देकर धान अधिप्राप्ति के लिए मोरमा पैक्स को दूसरे पैक्स से जोड़ने या लखीसराय व्यापार मंडल से संबद्धता देने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि मोरमा पैक्स का चयन धान अधिप्राप्ति के लिए किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है। मोरमा पैक्स में गोदाम निर्माण के लिए 32 लाख 11 हजार 500 रुपए की स्वीकृति मिली थी। निवर्तमान अध्यक्ष निलेश कुमार ने आठ लाख 2 हजार 875 की निकासी कर ली, लेकिन गोदाम का निर्माण नहीं कराया गया।

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