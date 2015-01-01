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मांग:डॉ. प्रेम कुमार को बिहार का सीएम बनाने की मांग

चाननएक घंटा पहले
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अखिल भारतीय चन्द्रवंशी महासभा लखीसराय ने बैठक कर डॉ. प्रेम कुमार को गया क्षेत्र से लगातार आठवीं बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित होने पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डॉ. प्रेम कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री पद पर आसीन करने का मांग किया है। अखिल भारतीय चन्द्रवंशी महासभा के जिला उपाध्यक्ष पवन चन्द्रवंशी ने कहा है कि डॉ. प्रेम कुमार अति पिछड़ी जाति से आते हैं और बिहार के विकास के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनना आवश्यक है। बैठक में रणधीर कुमार चन्द्रवंशी, देवकी चन्द्रवंशी, मिथलेश चन्द्रवंशी, सुबोध कुमार, सुनील कुमार चन्द्रवंशी, सजीवन कुमार चन्द्रवंशी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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