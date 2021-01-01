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आत्महत्या:डिप्रेशन के शिकार युवक ने फांसी लगा की आत्महत्या

लखीसराय5 घंटे पहले
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  • कवैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 की घटना

शहर के कवैया थाना क्षेत्र के वार्ड नं.-15 पंजाबी मुहल्ला में रविवार को डिप्रेशन का शिकार एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन को सुपुर्द कर दिया। घटना के संबंध में मृतक के पिता संजय कुमार ने कार्रवाई के लिए थाना में आवेदन दिया है। थाना में दिए आवेदन में संजय कुमार ने कहा कि 30 जनवरी की रात परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरे में सो गए थे। 31 जनवरी को सुबह करीब 10:30 बजे देखे कि पूजा रूम के अंदर का छिटकनी अंदर से बंद है। इसके बाद भाभी अंजू साहू एवं संभव कुमार साह बाहर से आवाज दिया। दरवाजा नहीं खोलने पर जोर से दरवाजा में धक्का मारकर छिटकनी को तोड़ा गया। रूम के अंदर जाने पर देखा कि गौरव कुमार साह उर्फ गोलू गले में कपड़े का फंदा बनाकर पंखा से लटक गया था। फंखा में लटकने के कारण फांसी लगने से उसकी मौत हो गई। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वहीं मुहल्लेवासियों की मानें तो युवक पढ़ने में काफी मेधावी था। पढ़ाई के अनुसार जॉब नहीं मिलने के कारण कुछ दिनों से डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन की वजह से ही आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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