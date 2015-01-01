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खेती:जांच के लिए खेत में वी आकार का एक फीट गड्‌ढा खोदें, नीचे से खरोंच कर निकालें मिट्‌टी

रामगढ़ चौकएक घंटा पहले
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मिट्‌टी निकालने का तरीका बताते प्र.कृ.पदाधिकारी।
  • जांच के लिए खेतों से मिट्टी निकालने का कृषि विशेषज्ञों ने बताया तरीका

प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नंदनामा के कठौतिया ग्राम में केंद्र प्रायोजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित प्रत्यक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रमोद कुमार, समन्वयक नीरज कुमार एवं कृषि सलाहकार अजय कुमार के द्वारा किसानों को मृदा की जांच के लिए प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें बताया गया कि किसान खेत से कैसे मिट्टी निकालेंगे और कितने जगह से निकालेंगे इसकी वृहद जानकारी किसानों को दिया गया। इस दौरान बताया गया कि खेत में मेढ़ से 3 से 4 फीट की दूरी पर प्लॉट के चारों कोनों से एवं प्लॉट के बीचो बीच एक जगह से मिट्टी जांच के लिए निकालना है। जहां से मिट्टी निकाली जाएगी वहां खेत में आकार से 1 फीट गड्ढा खोद कर उसकी पूरी मिट्टी बाहर निकाल देना है। गड्ढे के बगल से नीचे से ऊपर तक खरोंच कर मिट्टी निकालना है। इस तरह से पांच जगह से निकाली गई मिट्टी को 4 भाग में बांटना है। मिट्टी को पैक कर उसमें किसान अपना नाम खाता खसरा नंबर एवं मोबाइल नंबर लिखकर प्रखंड कृषि कार्यालय में जमा करेंगे। इसके बाद 1 महीने में उनके मिट्टी का जांच रिपोर्ट उनके घर पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

मिट्‌टी जांच जरूरी
किसान बहादुर पासवान, सीतो पासवान, हरीराम पासवान, भागीरथ पासवान, गुरुचरण पासवान, सोनेलाल पासवान, रंजीत पासवान आदि दर्जनों किसानों ने बताया कि कृषि विभाग के कर्मियों ने जांच के लिए मिट्टी निकालने की विधि बताई। प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि एक हेक्टेयर जमीन में प्रत्यक्षण कराया जाएगा जिसमें मिट्टी जांच के उपरांत किसानो को उन्नत खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसान को मृदा सुधारक जैव उर्वरक सूक्ष्म पोषक तत्व आदि के लिए ढाई हजार रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।

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