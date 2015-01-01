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बैठक:डीएम ने दो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को बदला

लखीसराय2 दिन पहले
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पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम एवं बैठक में उपस्थित पदाधिकारी।
  • समीक्षा बैठक में सदर अस्पताल से लेकर पीएचसी व एपीएचसी तक स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का निर्देश

मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षात्मक बैठक डीएम संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंत्रणा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सदर अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था पर सिविल सर्जन, अस्पताल उपाधीक्षक और अस्पताल प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने कहा कि सदर अस्पताल से लेकर पीएचसी तक की स्थिति दयनीय है। उन्होंने सूर्यगढ़ा पीचसी में लगातार मिल रही गड़बड़ी की शिकायत और कार्यक्रम में कम उपलब्धि रहने को लेकर वहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. जवाहर साहू को लखीसराय सदर पीएचसी बुलाया गया है, जबकि लखीसराय के पीएचसी प्रभारी डाॅ. धीरेंद्र कुमार सिंह को सूर्यगढ़ा पीएचसी का प्रभारी बनाने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि अस्पताल के निरीक्षण के क्रम में ग्यानोलॉजिस्ट, एनेथेसिस्ट और अन्य कर्मी अनुपस्थित थे। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और अस्पताल प्रबंधक भी समय पर उपस्थित नहीं थे। डीएम ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को सख्त हिदायत दी है कि सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहने पर तत्काल प्रभाव से एचएम का वेतन बंद करने का आदेश दिया।

तीन दिनों में व्यवस्था दुरुस्त करने को निर्देश
सदर अस्पताल में दवा की अनुपलब्धता, डॉक्टरों तथा अन्य कर्मियों की अनुपस्थिति 3 दिन के अंदर ठीक करने का आदेश सीएस और अस्पताल उपाधीक्षक को दिया गया। डीएम ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आमजन में जागरूकता लाने के लिए अधिक से अधिक लाभुकों को सुविधा से जोड़ने की जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना तथा जननी बाल सुरक्षा योजना के बैकलॉग भुगतान को अति शीघ्र समाप्त करने का निर्देश जिला लेखापाल को दिया।

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