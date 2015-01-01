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शिक्षा विभाग का स्थापना शाखा फिर विवादों में:वेतन मद से एरियर भुगतान में फंसे डीपीओ ने अब दो लिपिकों पर की कार्रवाई की अनुशंसा

लखीसराय3 घंटे पहले
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  • डीपीओ ने दो दिनों में कार्रवाई के लिए निकाले चार अलग-अलग आदेश
  • पिपरिया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध आठ बिंदुओं पर लगाया आरोप, कहा- उच्च अधिकारियों का भी आदेश तक नहीं मानते

शिक्षा विभाग फिर से सुर्खियों में है। वेतन मद की राशि से एरियर भुगतान मामले में फंसने के बाद डीपीओ स्थापना बौखलाए हैं। डीपीओ स्थापना शिवचंद्र बैठा ने अपने दो लिपिकों पर कार्रवाई के लिए आरडीडीई को पत्र भेजा है। डीपीओ ने दो दिनों में कार्रवाई से संबंधित अलग-अलग चार पत्र जारी किए हैं। लिपिकों को निलंबित करने व विभागीय कार्रवाई करने के लिए आरडीडी से अनुमति मांगी है। पिपरिया बीईओ को आठ बिंदुओं पर आरोपी बनाया है। डीपीओ स्थापना के मुताबिक बीईओ अपने उच्चाधिकारियों के आदेश को नहीं मानते हैं। पहले भी 12 फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान मामले में स्थापना शाखा सुर्खिर्यों में रहा था। अब गलत तरीके से एरियर भुगतान मामले में फंसे हैं। डीपीओ अपने बचाव में अपने ही कर्मियों पर गाज गिराने पर लगे हैं। डीपीओ ने नियम के विरुद्ध एरियर भुगतान मामले में अपनी सफाई दी है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण से विभाग कितना संतुष्ट है? आगे डीपीओ पर क्या विभागीय कार्रवाई होती है? यह विभाग के वरीय अधिकारियों पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि स्थापना शाखा ने नियमों के विरुद्ध एरियर का भुगतान किया है।

आरडीडीई से की बीईओ काे निलंबित करने की अनुशंसा
डीपीओ ने पिपरिया बीईओ को निलंबित करने की अनुशंसा आरडीडीई से की है। डीपीओ ने बीईओ युगल किशाेर झा पर दायित्वों के विपरीत काम करने का आरोप लगाया है। डीपीओ ने बीईओ को 8 बिंदुओं पर आरोपी बनाए हैं। निलंबित करने की अनुशंसा की है। डीपीओ ने बीईओ पर सरकारी काम में व्यवधान, नियमों के विपरीत काम करने, वलीपुर के सीआरसीसी के वेतन अनावश्यक रोकने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, कपटपूर्ण कार्य भ्रामक प्रतिवेदन व अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है।

कर्मियों पर प्रपत्र क गठित करने की अनुशंसा

लिपिक संदीप व पंकज ने नियमों के विरुद्ध एरियर का भुगतान किया है। संदीप ने रोक के बाद भी 30 सितंबर को एरियर का भुगतान किया है। डीईओ के निर्देश पर कर्मियों पर प्रपत्र क गठित करने की अनुशंसा की गई है।
-शिवचंद्र बैठा, डीपीओ स्थापना, शिक्षा विभाग

कार्यों की डीईओ को नहीं मिलती जानकारी
स्थापना शाखा के कार्याें की जानकारी डीईओ कार्यालय को नहीं मिलती। डीईओ संजय सिंह ने माना कि स्थापना शाखा के कार्यों की जानकारी उन्हें नहीं दी जाती। विभागीय मनाही के बाद भी पैसों की ताकत पर शिक्षकों के प्रतिनियोजन का सिलसिला जारी है। डीईओ को कई सूत्रों से प्रतिनियोजन की जानकारी मिली है। डीईओ ने कहा कि प्रतिनियोजित शिक्षकों का प्रमाण जुटाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लिपिक संदीप पर भी कार्रवाई की अनुशंसा
स्थापना लिपिक संदीप पासवान पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। लिपिक पर नियोजित शिक्षकों को अवैध तरीके से बकाए वेतन का भुगतान का आरोप लगा है। डीपीओ ने संदीप के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई करने के लिए आरडीडीई को अनुशंसा की है।

पंकज पर कार्रवाई के लिए आरडीडीई को पत्र

पूर्व स्थापना लिपिक पंकज मिश्रा काफी विवादों में रहे हैं। 12 फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान मामले में डीपीओ ने पंकज को ही इसका दोषी माना। डीपीओ ने अपने बचाव में पंकज पर एससी-एसटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। अब उन पर विभागीय कार्रवाई चलाने के लिए आरडीडीई को लिखा है।

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