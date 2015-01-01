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काउंटिंग की तैयारी:बने ड्रॉप गेट, पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं

लखीसरायएक घंटा पहले
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राजकीय पॉलिटेक्निक लखीसराय में दोनों विधानसभा का अलग-अलग मतगणना केंद्र बना है। यहां 10 नवंबर की सुबह 8:00 बजे से 14-14 टेबुलों पर मतों की गिनती प्रारंभ होगी। परिसर में कोई भी व्यक्ति बिना फोटो पहचान पत्र के प्रवेश नहीं कर पाएगा। वाहनों और अन्य लोगों के परिचालन और आवागमन पर रोक लगाने के लिए कई जगहों पर ड्रॉप गेट भी है। मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना कार्य में लगे कर्मियों को गुलाबी रंग का और सहायक निर्वाची पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों को बैंगनी रंग का पहचान पत्र दिया गया है। प्रत्येक मतगणना टेबल पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने एक-एक मतगणना अभिकर्ता को रखेंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना अभिकर्ता को पास दिया जा रहा है। मतगणना अभिकर्ता को भोजन-पानी पहुंचाने के लिए भी प्रत्याशियों को अलग से अपने किसी कार्यकर्ता को पास बनाना पड़ेगा।

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