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परीक्षा:महिला पर्यवेक्षिका की लगाई गई परीक्षा ड्यूटी

लखीसराय6 घंटे पहले
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सोमवार से शुरू हो रही इंटर परीक्षा में आइसीडीएस महिला पर्यवेक्षिकाओं की ड्यूटी परीक्षा केन्द्रों पर लगाई गई है। पर्यवेक्षिका के साथ महिला टोला सेवक भी रहेगी। परीक्षार्थियों के भौतिक जांच के लिए इन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

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