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परेशानी:फरक्का 2 फरवरी तक रद्द, विक्रमशिला एक्स. अब सप्ताह के पांच दिन ही चलेगी

लखीसराय2 दिन पहले
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  • कोहरे के कारण तब्दीली, दिल्ली जाने व लौटने वालों की बढ़ेगी परेशानी

दिसंबर एवं जनवरी में संभावित कोहरे के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को लगभग डेढ़ महीने तक के लिए रद्द कर दिया है तो कुछ ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी घटा दी है। इससे एक बार यात्रियों की परेशानी फिर से बढ़ेगी। कोरोना काल में एक लंबी दूरी की ट्रेनें कम संख्या में चल रही है। रेलवे ने किऊल के रास्ते मालदा से दिल्ली प्रतिदिन चलने वाली 03413/ 03414 एवं 03483/ 03484 फरक्का स्पेशल को 16 दिसंबर से 2 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया है। दिल्ली जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन भागलपुर आनंद विहार सुपर फास्ट स्पेशल रोज के बदले सप्ताह में पांच दिन चलेगी। 02367 भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार एवं और आनंद विहार से प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को अपने गंतव्य के लिए नहीं चलेगी।

गुरुवार को नहीं चलेगी जनशताब्दी
यह ट्रेन अप में 17 दिसंबर से 28 जनवरी एवं एवं डाउन में 18 दिसंबर से 29 जनवरी तक नामित दिनों में रद्द रहेगी। हावड़ा-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस भी अप एवं डाउन में प्रत्येक गुरुवार को रद्द रहेगी। दिल्ली जाने वाली दो ट्रेनों के परिचालन में कमी होने से यात्रियो की परेशानी फिर से बढ़ जाएगी। वर्तमान में दिल्ली जाने एवं लौटने के लिए रिजर्वेशन टिकटों की मारामारी है। इन ट्रेनों में महीनों तक वेटिंग मिल रही है। दिल्ली जाने के लिए ऐ तो पहले से ही ट्रेनों की कमी है। इस रूट में हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा स्पेशल सप्ताह में चार एवं डिब्रुगढ़-दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल का प्रतिदिन परिचालन हो रहा है।

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