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छठ पर्व कि तैयारी:घाटों की तेजी से कराएं सफाई पानी में खतरे के लगाएं निशान

लखीसरायएक घंटा पहले
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छठ पर्व को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम, एसपी।
  • डीएम ने बीडीओ- सीओ को छठ पूजा की तैयारी का दिया निर्देश

शनिवार को डीएम संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी बीडीओ और सीओ की बैठक में डीएम ने कहा कि छठ पूजा से पहले सभी अपने क्षेत्र के घाटों की साफ-सफाई कराएं। नदी अथवा तालाबों के किनारे पूजा से पहले सुरक्षात्मक इंतजाम करें। पानी में खतरे के निशान लगाएं। आपदा से निपटने की पूरी तैयारी रखें। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शनिवार को मंत्रणा कक्ष में बैठक में डीएम ने कहा कि खतरनाक घाटों पर बैरिकेडिंग कर लाल रिबन से घेराबंदी करें। ध्वनि विस्तारक यंत्र की भी व्यवस्था रखें। सभी घाटों पर सफाई के साथ ही रौशनी और अन्य प्रकार की व्यवस्था का निर्देश दिया। डीएम ने बड़हिया के बीडीओ और सीओ को विशेष रूप से गंगा घाटों पर चौकस रहने को कहा है। बैठक में एसपी सुशील कुमार, एडीएम मो. इबरार आलम, डीडीसी अनिल कुमार, एसडीओ संजय कुमार,डीसीएलआर संजय कुमार, एसडीपीओ रंजन कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

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