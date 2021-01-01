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मारपीट:सड़क ढलाई को लेकर मारपीट, दिया आवेदन

बड़हियाएक घंटा पहले
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वीरुपुर थानाक्षेत्र के पाली पंचायत के कमरपुर गांव में गली की ढ़लाई में जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने पर वीरुपुर थाना में कमरपुर निवासी भुनेश्वर महतो ने आवेदन देकर गांव के ही मनीष कुमार, पदार्थ महतो,सुरेंद्र महतो, सहित अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवया है।

आवेदन में भुनेश्वर महतो ने कहा है कि सोमवार को उक्त सभी लोग रोड़ से ज्यादा जमीन पर जबरदस्ती ढलाई किया एवं मेरे व मेरे बेटे के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसे इलाज के लिए बड़हिया रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भुनेश्वर महतो ने थानाध्यक्ष से स्थल का निरीक्षण कर उचित करवाई करने की गुहार लगाई है।

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