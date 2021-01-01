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कार्रवाई:मारपीट व जातिसूचक गाली गलौज करने पर एफआईआर

सूर्यगढ़ा5 घंटे पहले
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शनिवार दोपहर मेदनीचौकी के अवगिल रामपुर गांव स्थित सैलुन के समीप खेत से पटवन कर लौटने के दौरान अवगिल निवासी कमलेश्वरी पासवान के पुत्र रणधीर पासवान के साथ गांव के तीन लोगों के द्वारा हरवे हथियार से लैश होकर मारपीट करने एवं जाति सूचक गाली देने व जान मारने की धमकी देने के मामले को लेकर रविवार को पीडित रणधीर पासवान के लिखित बयान पर गांव के ही कमलेश्वरी यादव के पुत्र बलवीर कुणाल उर्फ बिट्टू यादव, दिनेश यादव उर्फ विनेश यादव के पुत्र कुंदन यादव एवं गुंजन यादव के विरूद्व अनुसूचित जाति जनजति थाना लखीसराय में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। इधर दूसरे पक्ष के कुंदन कुमार ने बताया कि मामला मनगढंत है साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है।

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