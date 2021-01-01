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अगलगी:शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, अन्य सामान खाक

बड़हिया5 घंटे पहले
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  • बड़हिया नपं के वार्ड नंबर 22 में हुई घटना

बड़हिया नगर पंचायत के वार्ड नम्बर 22 एनएच 80 किनारे स्थित निलेश कुमार पिता स्व. गोपाल प्रसाद सिंह के खपरैल मकान में रविवार की सुबह आग लगने से लाखों रुपये की संपत्ति खाक हो गई। आग लगने का कारण शॉट-सर्किट बताया जा रहा है। घर में रखा अनाज, बर्तन, कपड़ा, पलंग, टीवी, गोदरेज, ज्वेलरी, जरूरी कागजात सहित नकद जल गए। रविवार सुबह परिवार के सभी सदस्य बेगूसराय परीक्षा देने गए थे। सुबह जब पड़ोसी उठे तो देखा कि नीलेश कुमार के खपरैल के घर सेे धुआं निकल रहा है। तभी घटना की जानकारी बड़हिया थाना व घर के सदस्यों को दी। बड़हिया थाना व लखीसराय से दमकल पहुंचकर आग पर काबू पाया लेकिन तब तक सारा सामान जल गया। सूचना मिलने के बाद निलेश कुमार की पत्नी शिक्षिका वंदना कुमारी घर पहुंची। शिक्षिका ने बताया कि रविवार सुबह हम सभी लोग सीटेट का परीक्षा देने बेगूसराय चले गए थे। घटना के बाद नीलेश कुमार के बड़े भाई राजेश कुमार सिंह ने बड़हिया थाना व अग्निशमन विभाग को आवेदन दिया गया है।

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