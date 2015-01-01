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कोरोना का कहर:जिले में कोरोना के पांच नए मरीजों की पहचान

लखीसराय2 दिन पहले
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मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट में 05 नए कोरोना संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 38 हो गई है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 3607 है। इसमें 3569 मरीज स्वस्थ होकर होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हो गए हैं। मंगलवार को दो मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। 38 संक्रमित होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। कोरोना के कारण अबतक 04 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, जबकि छह संक्रमित मरीज को पूर्व में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि काेराेना संक्रमण से बचाव का एकमात्र फिलहाल साधन मास्क है।

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