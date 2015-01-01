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शिविर का आयोजन:31 से आयोजित होगा चार दिवसीय शिविर

लखीसराय6 घंटे पहले
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भारत स्काउट और गाइड लखीसराय के द्वारा नये साल के अवसर पर 31 दिसम्बर से 03 जनवरी 2021 तक बोध गया में साहसिक व शैक्षणिक शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षक चुनौतीपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी और उन्हें इसकी ट्रेनिंग देंगे।

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