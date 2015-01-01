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धनतेरस की खरीददारी:मुख्य डाकघर में बिके 6.73 लाख रुपये के गोल्ड बॉण्ड

लखीसरायएक घंटा पहले
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धनतेरस एवं दीपावली पर मुख्य डाकघर में गोल्ड बॉण्ड शुक्रवार को भी होगी। गुरूवार को धनतेरस पर गोल्ड बाॅण्ड की खरीददारी की। 130 ग्राम के गोल्ड बॉण्ड बिके। कुल 673010 लाख का कारोबार हुआ। एक ग्राहक ने 100 ग्राम गोल्ड बॉण्ड की खरीदारी की। पोस्टमास्टर मनीष कुमार ने बताया कि 1 ग्राम गोल्ड बॉण्ड की 5177 रुपये है। यह पांच साल का स्कीम है। प्रत्येक छह महीने पर 2.5 प्रतिशत का बोनस भी दिया जाता है। परिवक्वता के बाद बाजार रेट से धन राशि लौटाई जाती है। आरबीआइ के गाइडलाइन के तहत डाकघर में गोल्ड बॉण्ड की बिक्री की जाती है। गोल्ड बॉण्ड ग्राहकांे के लिए आज भी उपलब्ध रहेंगे।

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