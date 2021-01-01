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रेलवे:किऊल-गया रूट पर 10 माह बाद दौड़ी हावड़ा गया एक्सप्रेस

लखीसरायएक घंटा पहले
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  • कोरोना में पहली बार चली ट्रेन, यात्रियों में खुशी

लखीसराय किऊल-गया रूट पर 10 महीने बाद हावड़ा गया एक्सप्रेस के रूप मे पहली बार एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ी। बुधवार को हावड़ा से चलकर सुबह अपने निर्धारित समय से 25 मिनट पहले यह ट्रेन किऊल पहुंची। इस ट्रेन में रेलवे ने कुछ बदलाव भी किया गया।

पहली बार इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाई गई है। हावड़ा गया एक्सप्रेस किऊल-गया रूट की सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में शामिल है। इस ट्रेन से बड़ी संख्या में नौकरी पेशे वाले व दैनिक यात्री सफर करते हैं। डाउन में भी यह ट्रेन निर्धारित समय दोपहर 3.40 के बजाए 20 मिनट पहले किऊल पहंची। 10 महीने बाद हावड़ा-गया के परिचालन शुरू होने से गया आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।

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