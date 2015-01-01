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निर्देश:10 पैक्सों में चुनाव के लिए सूची तैयार करने का निर्देश

लखीसराय2 घंटे पहले
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  • चुनाव की तैयारी में जुटा सहकारिता विभाग

विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब पैक्स और पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सहकारिता विभाग के अनुसार पंचायत से पहले पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) चुनाव होगा। लखीसराय जिले के 10 पैक्सों में चुनाव कराया जाना है। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जिलों से नई मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इन पैक्सों में दो बार चुनाव को कोरोना संकट सहित अन्य कारणों से स्थगित करना पड़ा था। अब प्राधिकार ने जिन पैक्सों में चुनाव कराया जाना है उसकी अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2021 को करने का निर्देश दिया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इन पैक्सों में 19 दिसम्बर तक मतदाता सूची तैयार कर बीडीओ के पास जमा किया जाएगा। 21 दिसम्बर को प्रखंड स्तर पर मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 22 से 31 दिसम्बर तक दावा आपत्ति लिया जाएगा। जिन पैक्सों की मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के 10 पैक्सों में मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

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