पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दो पाली में परीक्षा:सीसीटीवी की निगरानी में इंटर परीक्षा आज से, केंद्र पर दस मिनट पहले पहुंचें परीक्षार्थी

लखीसराय5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
इंटर परीक्षा को लेकर रविवार को सीट प्लान करते शिक्षक। - Dainik Bhaskar
इंटर परीक्षा को लेकर रविवार को सीट प्लान करते शिक्षक।
  • सुबह 9.30 से 12.45 एवं दूसरी पाली दोपहर 1.45 से शाम 5 बजे तक
  • जूते-मौजे पहन परीक्षा में शामिल होने का जारी किया गया आदेश

वार्षिक इंटर की परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है। जिले में कुल 23 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय के अलावा प्रखंड मुख्यालयों में भी परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। इन केन्द्रों पर कुल 16,555 परीक्षार्थी शामिल होंगे। रविवार को परीक्षा केन्द्रों पर सीट प्लान की गई। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। परीक्षा दो पालियों में सुबह 9.30 से 12.45 एवं दूसरी पाली दोपहर 1.45 से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षार्थियों को इंट्री नही मिलेगी। पहले दिन पहली पाली में साइंस के परीक्षार्थियों के लिए फिजिक्स एवं दूसरी पाली में आटर्स में पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा संचालित की जाएगी। ठंड के मौसम के देखते हुए बिहार बोर्ड ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। परीक्षार्थी जूते मौजे पहनकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पूर्व में इसकी इजाजत नहीं थी। 23 में से 4 परीक्षा केन्द्रों को मॉडल बनाया गया है। इन केन्द्रों पर सिर्फ छात्राएं ही परीक्षा देंगी। परीक्षार्थी वीक्षण ड्यूटी में कुल 925 शिक्षकाें को लगाया गया है। इनमें से 404 महिला एवं 521 पुरूष वीक्षक होंगे। अंतिम समय में महिला विद्या मंदिर परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को बदल दिया गया है। लखीसराय के बीईओ विनोद कुमार साव को वहां का केन्द्राधीक्षक बनाया गया है। इस साल इंटर की परीक्षा में कुल 16,555 परीक्षार्थी परीक्षा देंेगे। साइंस में 10,370, आर्ट में 6,045 एवं कॉमर्स में 140 परीक्षार्थी हैं। छात्र एवं छात्रा के लिए अलग अलग परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। छात्र के लिए 10 और छात्रा के लिए 13 केन्द्र बनाए गए हैं।

शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त परीक्षा को मजिस्ट्रेट तैनात
शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए सभी केन्द्रांे पर दाे-दो स्टेटिक दंडाधिकारी एवं एक वरीय दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनाती हैं। आठ गश्ती दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा के दौरान केन्द्र के 200 मीटर के आस पास कोई भी जमा नहीं हो सेंकेगे। पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। जिले के वरीय अधिकारी निरीक्षण करते रहेंगे।

जिले में इंटर के 8,612 छात्र और 7,943 छात्राएं हैं परीक्षार्थी
इंटर परीक्षा में 8,612 छात्र एवं 7,943 छात्रा परीक्षार्थी हैं। छात्र की बात करें तो विज्ञान में 6,259 साइंस, 2,267 आर्ट एवं 78 कॉमर्स के परीक्षार्थी हैं। इसी तरह छात्राओं में साइंस में 4,111, आर्ट मंे 3,770 और कॉमर्स में 62 छात्राएं हैं। जिला मुख्यालय में दुर्गा बालक प्लस टू स्कूल, पब्लिक प्लस टू हाई स्कूल सूर्यगढ़ा, महिला कॉलेज बड़हिया एवं प्लस टू हाई स्कूल कैंदी सिंहपुर को मॉडल परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। इन केन्द्रों पर 2,478 छात्रा परीक्षा में शामिल होंगी।

केंद्रों पर कराई जाएगी वीडियोग्राफी
परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। इसके लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान विडियोग्राफी भी कराई जाएगी। परीक्षा केन्द्र परिसर के बाहर प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी लगाने का काम पूरा किया गया।

परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू
परीक्षा में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के दो सौ मीटर के आसपास निषेधज्ञा लागू किया गया है। इस क्षेत्र में भीड़भाड़ नहीं लगाना होगा। साथ ही इस बार मीडिया कर्मियों को भी परीक्षा केंद्र से दो सौ मीटर दूरी से समाचार कवरेज करने की इजाजत दी गई है।

परीक्षार्थियों की सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश
बिहार बोर्ड ने ठंड को लेकर जूता मौजा पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। परीक्षार्थियों की सघन तालाशी ली जाएगी। छात्राओं की जांच के लिए केन्द्र पर कपड़े का घेेरा बनाया गया है। महिला शिक्षक या महिला पुलिसकर्मी छात्राओं की तालाशी लेंगे। इसके लिए महिला केंद्राें पर काफी संख्या में महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser