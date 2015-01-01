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मांग:झांझरा पुल जर्जर, मरम्मत कराने की मांग

रामगढ़ चौक4 घंटे पहले
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  • बिल्लो चौक से चेवाड़ा जाने वाले रास्ते में सोमे नदी पर है पुल

प्रखंड अंतर्गत लखीसराय-शेखपुरा पथ पर बिल्लो चौक से चेवाड़ा तक जाने वाली 10 किलोमीटर लंबे पथ के बीच में सोमे नदी पर बना झांझरा पुल की स्थिति काफी जर्जर है। इस कारण बड़े वाहनों का परिचालन कई वर्षों से बंद है। इस कारण छोटे वाहनों से ही लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। झांझरा पुल जर्जर होने के कारण दर्जनों गांव के डेढ़ लाख की आबादी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस मार्ग पर सिर्फ छोटे वाहनों के चलने से लोगों को अधिक भाड़ा देना पड़ रहा है। वहीं छोटे वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री बैठाने के कारण दुर्घटना की भी आशंका रहती है। बकिया सुरारी निवासी व पूर्व मुखिया किशोरी बिंद, गणेश चौरसिया, संजय कुमार, वीरेंद्र यादव, रंजीत राम, सोनू कुमार, कुंदन कुमार, मुकेश कुमार बिंद, राधे महतो, प्रकाश महतो, महेंद्र पासवान, गोरेलाल साहू आदि ने बताया कि पुल की जर्जर स्थिति होने के कारण हमलोगों को काफी परेशानी हो रही है।

बड़े वाहनों का आना-जाना बंद, दुर्घटना की आशंका
ग्रामीणों ने बताया कि यहां तक की बाजार से सामान लाना व ले जाने छोटे वाहन से करना पड़ता है, इसलिए उस पर अधिक खर्च हो रहा है। ऐसे में बराबर दुर्घटना होने की आशंका रहती है। जबकि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मापी कराई गई अौर बताया था कि इसका प्राक्कलन तैयार हो गया है, लेकिन अब तक निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया है। इसके लिए इस क्षेत्र के लोगों द्वारा बराबर यहां के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी को आवेदन देकर इसकी मरम्मत की मांग की गई है। ग्रामीण कार्य विकास विभाग लखीसराय के कनीय अभियंता ब्रजेश कुमार ने बताया कि पुल की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। टेंडर भी आ चुका है। चुनाव के बाद नदी में पानी कम रहने पर नया पुल बनना शुरू होगा।

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