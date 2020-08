Hindi News

विवाद: जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, आधा दर्जन लोग जख्मी

पिपरिया 30 मिनट पहले



करारी पिपरिया गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच सोमवार को ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे से जमकर हुई मारपीट में लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। एक महिला कुंती देवी की हालत नाजुक है। चिकित्सक ने पटना रेफर किया है। महेश राय की पत्नी कुन्ती देवी, उनके पुत्र विकास कुमार और रामनिवास कुमार जख्मी हुए हैं। जबकि दूसरे पक्ष के प्रिंस कुमार और विजय कुमार जख्मी हुए हैं। इनका ईलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरिया मुख्यालय मोहनपुर में चल रहा है। थानाध्यक्ष प्रजेश दूबे ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है तथा दोनों तरफ से घायल हुए हैं जिसका ईलाज स्वास्थ्य केन्द्र पिपरिया और सदर अस्पताल लखीसराय में चल रहा है। दो माह पूर्व भी इन दोनों के बीच जमीन को लेकर मारपीट हुई थी जिसमें महेश राय की पत्नी और पुत्र जख्मी हुआ था।