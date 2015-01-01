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वेबीनार का आयोजन:मैथेमेटिकल सोसाइटी का वेबिनार आज

लखीसरायएक घंटा पहले
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  • छात्र www.bsmbihar.org पर ऑनलाइन भर सकते फॉर्म

बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा रविवार को एक दिवसीय ऑनलाइन वेबीनार में गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों का प्रशिक्षण शाम 5.30 से 7 बजे तक होगा। जिले के सभी माध्यमिक ,उच्च माध्यमिक, मध्य विद्यालय के विज्ञान, गणित एवं इन विषयों में रूचि रखने वाले सभी स्कूलों के कम से कम पांच बच्चे भाग लेंगे। रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर बी चौधरी पूर्व प्राध्यापक गणित विभाग आईआईटी दिल्ली, डॉ अभिषेक कुमार शर्मा, गणित विभाग बीएन कॉलेज पटना, प्रोफेसर डॉ विजय कुमार होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी दी जाएगी। जांच परीक्षा में 10 सवाल होंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चे टीएसटीएम अर्थात टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड और टीएनपी, टैलेंट नर्चर प्रोग्राम में भाग लेने के लिए तैयार करना है। बच्चे ओलंपियाड में भाग लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं www.bsmbihar.org पर और ऑफलाइन में सीधे राज्य कॉऑर्डिनेटर को या जिला कॉऑर्डिनेटर को एक सौ रुपये के साथ जमा कर सकते हैं। बच्चों को अलग से प्रशिक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन भी होगा। उन्हें फॉर्म भरने में 250 लगेंगे। इस मीटिंग का आईडी 6724 522 508 और पासवर्ड है oxwu6f. है।

गणित में अभिरूचि बढ़ेगी,भय होगा दूर
बच्चे एवं शिक्षकों में गणित के प्रति अभिरुचि एवं जागरूकता पैदा करना है। संजीव कुमार सचिव माध्यमिक शिक्षक संघ, मुंनीन्द्र झा अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, जितेंद्र कुमार उप संयोजक, सुरेश प्रसाद सिंह, कुमार गौरव, केके शैलेश, रंजीत कुमार, संगीता कुमारी, सोनम कुमारी, मुरारी कुमार,राजेश कुमार, बिभाष्कर किरण प्रभारी, कुंदन कुमार परीक्षा सचिव, शंकर कुमार, रंजन कुमार प्रज्ञा विद्या विहार, निर्मल कुमार पंकज गोविंद भविष्य भारती, मनोरंजन कुमार सहयोग करेंगे।

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