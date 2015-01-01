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बैठक:जिले के सभी हाई स्कूल प्रधानों की बैठक आज

लखीसराय4 घंटे पहले
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जिले के सभी प्रधानाध्यापकांे की शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई है। लेखा योजना कार्यालय में दोपहर 2 बजे आयोजित बैठक में प्रयोगशाला खरीद के लिए उपलब्ध कराई गई राशि की उपयोगिता मांगी गई है। प्रयोगशला राशि से संबंधित कागजात, बैक पासबुक की फोटो कॉपी लाना जरूरी है।

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