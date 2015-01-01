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युवक लापता:मानिसक रूप से विक्षिप्त व दिव्यांग युवक लापता

लखीसरायएक घंटा पहले
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बभनगामा निवासी नरेन्द्र प्रसाद सिंह का 22 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार 4 नवंबर से लापता है। अमहरा थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज है। थानाध्यक्ष गजेन्द्र कुमार ने बताया कि मोहित का रंग गोरा है। दिव्यांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त है।

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