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विस चुनाव कि तैयारी:माइक्रोऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक व कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र

लखीसराय4 घंटे पहले
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  • मतगणना को ले अंतिम चरण में प्रशासनिक तैयारियां

राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लखीसराय भवन में जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों की होने वाली मतगणना काम को लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। मतगणना को लेकर 175 कर्मियों में कार्मिक कोषांग द्वारा तैयार पत्र का तामिला कराया गया। मतगणना में बैंक कर्मियों व पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जानकारी के अनुसार सुपरवाइजर के लिए 55, माइक्रोऑब्जर्वर और सहायक के लिए 60-60 लोगों में नियुक्ति पत्र का तामिला कराया गया। दोनों विस के मतों की गणना 14 अलग-अलग टेबुल पर कराया जाएगा। हर टेबुल पर मतगणना के लिए 28 माइक्रोऑब्जर्वर, 28 मतगणना पर्यवेक्षक व 28 मतगणना सहायक के अलावा अतिरिक्त कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। रिटर्निंग ऑफिसर और ऑर्ब्जबर के टेबुल पर काम करने वाले कर्मियों में भी नियुक्ति पत्र का तामिला कराया गया। मतगणना केंद्र सह ईवीएम वज्रगृह की सुरक्षा की कमान सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जवानों ने संभाल रखी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुख्य द्वार से लेकर स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल तक अधिकारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की भी तैयारी की जा रही है।

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