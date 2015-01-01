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लापरवाही:जिला निर्वाचन कार्यालय की लापरवाही उजागर

लखीसराय4 घंटे पहले
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मतगणना से जुड़ी जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी आदेश पत्र में भारी त्रुटि मिलने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम संजय सिंह ने निर्वाचन कार्यालय के कर्मी व कंप्यूटर ऑपरेटर को फटकार लगाई व दूसरा पत्र जारी करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी मतगणना आदेश पत्र में 2015 के विस चुनाव के दौरान मतगणना स्थल बाजार समिति में की गई तैयारी का जिक्र था। जबकि इस बार मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पत्र में कई ऐसे कर्मियों के नामों का जिक्र था, जिनकी ड्यूटी फिलहाल जिले में नहीं हैं। लाउडस्पीकर से एनाउंसमेंट का जिक्र बाजार समिति प्रांगण के बारे में किया गया था। आदेश में पत्र के प्रिंटलाइन में भी 2015 अंकित था

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