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कार्रवाई नहीं होने से बढ़ा मनोबल:नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने को जिले से नहीं भेजा गया कोई प्रस्ताव

लखीसरायएक घंटा पहले
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  • हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा सहित कई नक्सली नेता जिले में सक्रिय
  • कजरा, पीरीबाजार और चानन का इलाका प्रभावित अक्सर होती वारदातें

जिले का कजरा, पीरीबाजार और चानन का इलाका नक्सलियों से प्रभावित है। अक्सर इन क्षेत्रों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर नक्सली गिरोह के सदस्य अपनी मौजूदगी का अहसास कराते हैं। लाल आतंक पर लगाम के लिए जंगली-पहाड़ी क्षेत्रों में पुलिस का अभियान भी चलता है।

लेकिन नक्सली संगठन के नेताओं के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई नहीं होने से इनका मनोबल बढ़ा है। जिले से पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत एक भी नक्सलियों के संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

मुंगेर, जमुई व लखीसराय का पहाड़ी इलाका नक्सली का सेफजोन

लखीसराय जिले के जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में कुख्यात नक्सली अरविद यादव के अलावा बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा सहित आधा दर्जन से अधिक शीर्ष नक्सली सक्रिय हैं। इन लोगों के द्वारा नक्सल गतिविधियों से जुड़ी हुई घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लेवी वसूल की जाती है।

ब्योरा खंगाला जा रहा, भेजा जाएगा प्रस्ताव

फिलहाल लखीसराय जिले से नक्सली संगठन से जुड़े लोगों का संपत्ति जब्त करने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। नक्सलियों का ब्योरा खंगाला जा रहा है। जानकारी जुटा लेने के बाद चिह्नित नक्सलियों के विरूद्ध पीएणएलए के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।

-सुशील कुमार, एसपी, लखीसराय

​​​​​​​​​​​​​​लेवी वसूल लाखों की संपत्ति बनाते नक्सली: प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण इनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई नहीं हो सकी है। विदित हो कि नक्सली घटनाओं को अंजाम देने के लिए लखीसराय जिले में आधा दर्जन से अधिक नक्सली नेता सक्रिय हैं।

इसके अलावा मारक दस्ता और संगठन से जुड़े अन्य लोग भी नक्सली गतिविधियों में शामिल रहते हैं। नक्सली संगठन से जुड़े हुए लोग भी लेवी वसूल कर अपनी संपत्ति बनाते हैं। लेकिन जिला पुलिस द्वारा संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव नहीं भेजे जाने से उनके हौसले बुलंद है।

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