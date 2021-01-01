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मांग:नप के वाहन चालकों ने मांगा परिचय पत्र एवं वर्दी

लखीसराय6 घंटे पहले
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नगर परिषद में चालक के रूप में सेवा दे रहे सात कर्मियों ने परिचय पत्र एवं वर्दी की मांग की है। वाहन चालकों ने नप ईओ एवं सभापति को ज्ञापन दिया। चालकों ने बताया कि उनकी कोई पहचान नहीं होने से कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है। परिचय पत्र एवं वर्दी से उनकी पहचान होगी।

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