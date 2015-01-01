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कोरोना का कहर:कोरोना के छह नए संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 3380

लखीसराय2 दिन पहले
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  • मास्क नहीं हो रहा प्रयोग, बढ़ सकता है संक्रमण

मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले। एक्टिव मरीज 53 वहीं कुल संक्रमित 3380 है। जिसमें 3327 मरीज स्वस्थ होकर आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए हैं। छह लोगों को आज होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया गया है। 53 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। मंगलवार को मिले रिपोर्ट में ट्रूनेट से 05, रैपिड एंटीजन किट से 01 एवं आरटीपीसीआर से 00 लोग पॉजिटिव मिले। कोरोना के कारण अबतक 04 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि छह संक्रमित मरीज को पूर्व में रेफर किया गया है। गांव-गांव में जांच हाेने के कारण कोरोना के संक्रमित कम हो रहे और मरीज भी जल्दी रिकवर भी हो रहे हैं। संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लोग मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। प्रशासनिक कड़ाई भी शिथिल है। एेसे में जब तक वैक्सीन नहीं अा जाता है तब तक मास्क ही वैक्सीन है। इसीलिए लगातार मास्क पहनेंे। वुमेन्स हॉस्पिटल के डाॅ. संजीव कुमार ने बताया कि काेराेना संक्रमण से बचाव का फिलहाल साधन मास्क ही है।

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