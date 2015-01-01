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हादसा:साइकिल व बाइक की टक्कर में एक की मौत

लखीसराय2 घंटे पहले
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शहर के कवैया थाना क्षेत्र के पचना रोड मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने स्कूली छात्र के साइकिल में टक्कर मार दिया। टक्कर के कारण छात्र बुरी तरह से जख्मी हो गया। जिसमें एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी जबकि दूसरे का इलाज एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना के संबंध में मृतक के पिता विक्कम निवासी विमल यादव ने कार्रवाई के लिए थाना में आवेदन दिया है। थाना में दिए आवेदन में विमल यादव ने कहा कि उनका पुत्र नीतीश कुमार और भतीजा रूपेश कुमार ट्यूशन पढ़ कर साइकिल से आ रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक चालक ने टक्कर मार दिया। टक्कर के कारण उनके पुत्र नीतीश कुमार की मौत हो गयी, जबकि रूपेश का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सुपुर्द कर दिया है।

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