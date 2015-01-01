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चयन:नौकरी के लिए चाहिए एक साल का सर्टिफिकेट, छह माह की डिग्री वाले भी चयनित

लखीसराय2 घंटे पहले
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नगर परिषद में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची।
  • नगर परिषद के माननीयों ने आपस में बांट ली सीट, किसी ने भाई तो किसी ने भतीजे को कराया चयन
  • छह से अधिक वार्ड पार्षदों ने चयन प्रक्रिया के विरोध में खोला मोर्चा, अधिकारी से की शिकायत

नगर परिषद, लखीसराय में वार्ड सचिव सहित विभिन्न पदों पर बहाली प्रक्रिया में नगर परिषद के पार्षदों व कर्मियों ने मनमानी करते हुए अपने ही परिवार व परिचितों का नियम के विरुद्ध चयन कर लिया है। शैक्षणिक योग्यता से लेकर नगर परिषद के नियमावली के विरुद्ध बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई है। नगर परिषद के माननीये ने मनमाने तरीके से पदों का बंटवारा अपने बीच कर ली। किसी ने भतीजे को तो किसी ने अपने पुत्र व भाई को वार्ड सचिव, पंप चालक व प्लंबर का पद ले लिया। बहाली में एक वर्ष के एडीसीए कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स की जगह छह माह के डीसीए कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट पर चयन करा लिया। नगर परिषद के माननीयों ने जिले के शिक्षित व डिग्रीधारी बेरोजगारों की हकमारी कर चंद प्रलोभन व परिवारवाद में बहाली प्रक्रिया की खुलेआम धज्जियां उड़ाई है। बहाली के लिए बनाए गए सूची में ही इसका खुलासा हो रहा है।

68 पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से होनी है बहाली
नगर परिषद में बहाली में व्याप्त अनियमितता को लेकर आधा दर्जन वार्ड पार्षदों ने माेर्चा खोल दिया। साथ ही नप के माननीयों व कर्मियों की करतूत देख शहर के लोगों में आक्रोश है। नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मियों एवं माननीयों की संलिप्तता के विरोध में आंदोलन की तैयारी की जाने लगी है। विदित हो कि नगर परिषद में 11 वार्ड सचिव सहित विभिन्न 68 पदों पर बहाली की प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जानी है।

बहाली के विरोध में वार्ड पार्षदों ने खोला मोर्चा
नगर परिषद में विभिन्न पदों पर बहाली प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता को लेकर वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। वार्ड पार्षद साधन देवी के आपत्ति का समर्थन करते हुए बहाली प्रक्रिया को रद्द करने की मांग नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से की है। बहाली की प्रक्रिया को रद्द नहीं करने पर आंदोलन करने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

अनियमितता रहने पर रद्द होगी चयन प्रक्रिया
आउटसोर्सिंग कंपनी ने बहाली प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थियों की सूची दी है। चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी रहने पर उसे रद्द किया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है।
डॉ. विपिन कुमार, नगर परिषद के कार्यापालक पदाधिकारी

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