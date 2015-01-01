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पौधरोपण:धनवंतरी जयंती पर पर्यावरण भारती ने लगाए फलदार और औषधीय पौधे

लखीसरायएक घंटा पहले
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धनतेरस पर पौधारोपण करते पर्यावरण भारती के सदस्य।
  • शहर के पीबी हाई स्कूल कैंपस में किया गया पौधरोपण

धनवंतरी जयंती पर गुरुवार को पर्यावरण भारती द्वारा पौधारोपण किया गया। शहर के पीबी हाई स्कूल कैंपस में फलदार एवं अौषधीय अर्जुन, रक्त चंदन एवं टीमली के पौधे लगाए गए। मौके पर पर्यावरण भारती के प्रांत संयोजक राम बिलास शांडिल्य ने कहा कि भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। इनकी जयंती पर पौधे लगाने से फलों के साथ औषधी भी मिलेंगे। ऐसे महापुरूषों की जयंती पर पौधे लगाना भारत ही नहीं, विश्व के लिए कल्याणकारी है। प्रत्येक मानव को अपने जीवन में 5 पौधे लगाएं। अपनी संतान की तरह पालें। मौके पर संस्था के सदस्यों ने आम लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि इससे मानव को ऑक्सीजन, फल, औषधी, छाया एवं लकड़ियां भी मिलेंगी। वहीं सदस्यों ने पूरे जिले में ऐसे पौधरोपण कार्यक्रम करने की बातें भी कही। इस कार्यक्रम में आरोग्य भारती के डा. अनंत शंकर, प्रधानाध्यापक विजय वडिंग, सुजीत कुमा सिंह, गोलू कुमार एवं पर्यावरण गतिविधियों की टोली अरविंद कुमार, शिक्षिका मनोरमा कुमारी, सोनी कुमारी, अल्का कुमारी, मुरारी कुमार, मनीष कुमार, सुजीत कुमार मेहता, अशोक कुमार, रूपेश कुमार भी शामिल हुए।

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