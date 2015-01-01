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निदान की मांग:जलमीनार से लोगों को नहीं मिल रहा है पानी

चाननएक घंटा पहले
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पीएचईडी ने चानन प्रखंड के पुराने प्रखंड परिसर के आगे साढ़े तीन साल पहले जलमीनार बनवाया। लेकिन इससे पानी नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। पंचायत के मननपुर बाजार, ईटोन, रामपुर, मानपुर सहित के आस-पास क्षेत्रों में आयरन मुक्त पानी से लोग बीमार भी हो रहे हैं। बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी लोग दूषित (लौह युक्त) पानी पीने को विवश हैं। यह जल मीनार प्रखंड की कुव्यवस्था का ज्वलंत उदाहरण बन कर रह गया है। जल मीनार निर्माण के बाद मुख्य सड़कों पर पाइपलाइन बिछाई जो बेकार पड़ी हैं। स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होते हुए कहा कि मतगणना के बाद यदि नियमित रूप से लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

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