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तैनाती:6, 8 और 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस वाले दूसरे जिलों में होंगे तैनात

लखीसराय2 दिन पहले
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  • डीआईजी ने मांगी सूची, पुलिस मुख्यालय भेजी जाएगी लिस्ट
  • पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की सूची तैयार करने में जुटा विभाग

6 साल, 8 साल और 10 वर्षों की कार्य अवधि पूरा करने वाले पुलिस निरीक्षक से लेकर पुलिस कर्मी का तबादला पुलिस मुख्यालय के स्तर से किया जाएगा। ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची तैयार करने का निर्देश मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज ने दिया है। डीआईजी के निर्देश के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की सूची जिला स्तर पर तैयार की जा रही है। राज्य पुलिस मुख्यालय जिलावार सूची मिलते ही पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को दूसरे प्रक्षेत्र में स्थानातंरित करने की कार्रवाई शुरू करेगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के अनुसार जल्द ही जिला, रेंज और प्रक्षेत्र अवधि पूरा करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को दूसरे प्रक्षेत्र में स्थानांतरित करने की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी और स्थानांतरण वाले प्रक्षेत्र में योगदान करना आवश्यक होगा।

सूची हो रही तैयार
जिले से सूची भेजने में किसी तरह की धांधली या गड़बड़ी ना बरती जाय इसको लेकर जिला स्तर पर सार्जेंट मेजर की मौजूदगी में सूची तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जिन पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सेवानिवृत्ति को लेकर संबंधित जिलों एवं इकाईयों में स्थानांतरित राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा किया गया हो उनका नाम प्रक्षेत्रावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों की सूची में शामिल नहीं करने को कहा गया है।

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