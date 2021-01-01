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अदूरदर्शिता:कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने को पोलियो टीकाकरण दो दिनों के लिए टला

लखीसरायएक घंटा पहले
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  • विभाग की नासमझी से दो दिन बच्चों को नहीं दी जाएगी पोलियो की खुराक

स्वास्थ्य विभाग की अदूरदर्शिता के कारण जिले में पोलियो टीकाकरण अभियान दो दिनों के टाल दिया गया है। इस अभियान को टालने के पीछे कोरोना टीकाकरण में 100 फीसदी लक्ष्य हासिल करने का हवाला दिया जा रहा है। सीएस ने बताया कि पोलियो टीकाकरण अभियान के कारण कोरोना टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो रहा था।

इसीलिए दो दिनों के लिए पोलियो कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। बता दें कि 31 जनवरी से 04 जनवरी तक बच्चों को पोलिया मुक्त करने लिए चल रहे पोलियो टीकाकरण अभियान को बीच में ही बुधवार को दो दिनों के लिए रोक दिया गया। अब 05 फरवरी से पोलियो टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। इसका कारण कोरोना टीकाकरण का टारगेट पूरा करना बताया जा रहा है। राज्य स्तर पर पोलियो का पांच दिवसीय टीकाकरण अभियान चल रहा है। अचानक अभियान को रोक देने से बच्चों को पोलियो मुक्त बनने का अभियान प्रभावित होगा।

स्वास्थ्य के लिए जितना जरूरी कोरोना का टीका है उतना ही जरूरी बच्चों को पोलियो का टीकाकरण भी है। लेकिन सरकार के फरमान को पूरा करने एवं कोरोना का टीका देने से ज्यादा टारगेट को पूरा करने के लिए पोलियो अभियान को प्रभावित कर दिया गया।

कोरोना से बचाव के लिए जिले में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इसी से पता चलता है कि 18 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग ने 3,576 कोरोना वॉरियर्स को टीकाकरण करने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। सरकार का लक्ष्य पूरा करने का दवाब बना तो ऐन मौके पर पोलियो उन्मूलन को बीच में ड्रॉप कर कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने में जुट गई।

पोलियो अभियान की ड्यूटी से हो रही थी देरी

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रथम चरण में कोरोना वॉरियर्स को कोरोना का टीका दिया जाना है। नियमित रूप से कोरोना का टीका देकर 5 फरवरी तक सौ फीसदी लक्ष्य को पूरा करना है। इस बीच पोलियो अभियान के शुरू होने से कोरोना वॉरियर्स के पोलियो कार्यक्रम में लग जाने से कोरोना का टीकाकरण का कार्य प्रभावित होने लगा था।

इसीलिए दो दिन के लिए पोलियो टीकाकरण को टाला गया है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार भारती ने बताया कि राज्य सरकार ने 5 फरवरी तक कोरोना का टीकाकरण सौ फीसदी लक्ष्य पूरा करने का समय निर्धारित किया है। दोनों अभियान एक साथ चलाने से पूर्व स्वास्थ्य विभाग ने विचार नहीं किया।

कोरोना टीकाकरण का 72 % लक्ष्य हासिल, 5 तक पूरा करने का निर्देश

उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना वॉरियर्स को टीका देने का कार्य चल रहा है। प्रथम चरण में 3,576 कोरोना वॉरियर्स को टीका देना है। जिसमें 2,542 को टीका दिया गया है। लक्ष्य के विरूद्ध 72 प्रतिशत टीका दे दिया गया है। 28 प्रतिशत कोरोना का टीका पांच फरवरी तक देकर सौ फीसदी लक्ष्य पूरा करने के लिए पोलियो कार्यक्रम को दो दिनों के लिए स्थगित किया गया है। बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति का निर्देश पर पोलियो टीकाकरण को दो दिनों के लिए स्थगित किया गया है। पांच फरवरी से नियमित रूप से बच्चों को पोलियो का टीका दिया जाएगा।

कोविड टीकाकरण का काम हो रहा था बाधित, इसलिए टाला गया

पोलियो टीकाकरण अभियान के कारण कोरोना टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो रहा था। इसीलिए दो दिनों के लिए पोलियो कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। पांच फरवरी तक कोरोना का सौ फीसदी टीकाकरण लक्ष्य पूरा करने के बाद पोलियो टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। फिर उसे पूरा किया जाएगा।

-डॉ. आत्मानंद प्रसाद, सिविल सर्जन, लखीसराय

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