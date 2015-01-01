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अपील:सांस के मरीजों के लिए दीपावली में पटाखों का प्रदूषण खतरनाक

चाननएक घंटा पहले
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  • स्वास्थ्य विभाग ने की दीपावली पर लोगों से प्रदूषण न फैलाने की अपील

14 नवंबर को धूमधाम से दीपावली मनाने के लिए सभी ने अपने-अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक करने की तैयारी में है। कोरोनाकाल में दीपावली को लेकर स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों के साथ-साथ सांस की बीमारियों (एलर्जीक, अस्थमा, टीबी आदि) से ग्रसित मरीजों को लेकर चिंतित है। चिकित्सकों का मानना है कि दीपावली के अवसर पर लोग पटाखों का जमकर प्रयोग करते हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के साथ अन्य मरीजों के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में हमें भी स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ अपने जिले के लोगों के लिए जागरूक होना होगा ताकि हमारे व्यवहार के कारण दूसरों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ब्रजेन्द्र कुमार ने बताया कि सांस के बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए ठंड का मौसम ही परेशानियों का सबब बन जाता है। वहीं कोरोना काल में इसका खतरा और भी बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ अब दीपावली भी आने वाली है। दीपावली के दिन लोग पटाखें, फूलझड़ियां आदि जमकर जलाते हैं। लेकिन, वह यह भूल जाते हैं कि उनसे निकलने वाला धुआं कितना खतरनाक होता है। पटाखों के अंदर के जो बारूद होता है, उसका धुआं सांस के मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है।

कोरोनाकाल में दीपावली पर दीयों का करें प्रयोग
डॉ. ब्रजेंद्र कुमार ने कहा दीपावली दीयों व प्रकाश का त्यौहार है। इसलिए इसे परंपरागत ढंग से ही मनानी चाहिए न कि ऐसे जिससे आपका मनोरंजन तो हो, लेकिन उसका दुष्परिणाम दूसरे को भुगतना पड़े। इसलिए जरूरी है कि इस बार हम लोगों को ग्रीन दीपावली मनाने का संकल्प लेना चाहिए। ताकि, हम प्रकाश के महापर्व को मनाने के साथ कोरोना संक्रमण पर भी विजय पा सकें। इसके लिए लोगों को थोड़ा जागरूक होना होगा। उन्होंने बताया कि पर्व-त्योहारों के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्धारित कोविड-19 के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना और कराना होगा। मंदिर में पूजा के लिए जाने से पहले मास्क, रूमाल या गमछा से अपने मुंह व नाक को ढंकना होगा। पूजा-पाठ के दौरान मंदिरों में दूसरे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें। सबसे जरूरी बात यह कि बिना कारण मंदिर व पूजा स्थलों पर भीड़ न लगाएं।

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