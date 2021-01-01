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पत्थरों की बारिश:मालगाड़ी से पत्थरों की बारिश, भगदड़

लखीसरायएक घंटा पहले
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  • कंपन के कारण पुल से गुजर रही मालगाड़ी से गिरने लगे पत्थर

रेलवे पुल से गुजर रही मालगाड़ी से बुधवार की दोपहर पत्थरों की बारिश हुई। पुल के नीचे से होकर मुख्य सड़क से गुजर रहे लोगों पर अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी। लोगों में भगदड़ मच गई। मुख्य सड़क पर दोनों ओर से कुछ समय के लिए ट्रैफिक रुक सा गया। हुआ कि पत्थरों से भरी मालगाड़ी पुल से गजर रही थी कि नीचे सड़क पर लगातार पत्थरों की बारिश होने लगी।

सड़क से गुजर रहे राहगीरों पर भी पत्थर गिरे। पत्थरों की चोट से वहां भगदड़ सी मच गई। वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस ने मालगाड़ी गुजरने तक राहगीरों को दोनों ओर से रोक दिया। कुछ देर के लिए दोनों ओर से ट्रैफिक को भी रोक दिया गया।

पत्थरों की बारिश से कई लोगों को चोटें भी आई। मालगाड़ी के पुल से गुजरने के बाद सड़कों पर आवागमन बहाल हुआ। बताया जाता है कि कंपन के कारण ऐसा हुआ। बता दें कि यहां अक्सर ऐसी परेशानी होती रहती है।

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