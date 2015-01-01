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सुविधा:राजेन्द्र नगर-दुर्ग एवं टाटा-दानापुर स्पेशल 10 नवंबर से चलेगी

लखीसरायएक घंटा पहले
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राजेन्द्र नगर-दुर्ग एवं टाटा-दानापुर के बीच दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें 10 नंवबर से चलेंगी। पूजा स्पेशल के रूप में ये ट्रेनें 30 नवंबर तक चलेगी। ईसीआर ने इन ट्रेनों के परिचालन की नोटिफिकेशन जारी की। आज से ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग शुरू है। 13287/13288 राजेन्द्र नगर-दुर्ग एवं 18183/ 18184 टाटा-दानापुर के समय और ठहराव के अनुसार चलेगी। सभी कोच आरक्षित होंगे। इन ट्रेनांे से बिहार, बंगाल एवं झारखंड के यात्रियों को राहत मिलेगी। पहले छपरा और टाटा के बीच रोज ट्रेन चल रही है। किऊल के रास्ते टाटा जाने के लिए अब यात्रियों को प्रतिदिन तीन ट्रेनों की सुविधा मिलेगी।

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