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प्रशिक्षण:युक्ति योजना से सुरक्षित गर्भपात को मिलेगा बल

लखीसरायएक घंटा पहले
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युक्ति योजना कार्यक्रम के तहत सुरक्षित गर्भपात को बढ़ावा देने एवं मातृ-मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मातृ स्वास्थ्य की राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. सरिता कुमारी ने पत्र जारी कर सिविल सर्जन को निर्देश दिया हैं। सिविल सर्जन डॉ. आत्मानंद राय ने बताया कि प्रशिक्षण जूम एप्लीकेशन से 11 नवंबर को जिले के सभी संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों एवं पदाधिकारियों को दिया जाएगा। इस योजना के तहत न सिर्फ सुरक्षित गर्भपात कराई जाएगी बल्कि मातृ-मृत्यु दर में भी कमी आएगी। जिससे सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा मिलेगा और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अनावश्यक परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा। सबको उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

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