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परेशानी:खरीदारी को उमड़ी लोगों की भीड़, पैदल चलना भी मुश्किल

सोनवर्षाराज4 घंटे पहले
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सोने-चांदी की दुकान में महिलाओं की लगी भीड़।
  • जेपी चौक और भगत सिंह चौक पर लगा जाम

कोरोना संक्रमण एवं बाढ़ की विभीषिका से ग्रस्त होने के बाद भी धनतेरस को लेकर गुरुवार को क्षेत्र के लोगों ने जमकर खरीदारी की। लोगों की भीड़ के कारण दुर्गा मंदिर से जेपी चौक और भगत सिंह चौक से गोशाला चौक व हटिया रोड में पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। स्थानीय मुख्य बाजार सहित महुआ, मंगवार एवं काशनगर बाजारों में ग्राहकों के खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान सहित बर्तन, सोने-चांदी एवं घरेलू उपयोग के सामग्रियों की दुकानें सुबह से ही सजधज कर तैयार थी। वहीं विभिन्न कंपनियों के मोटरसाइकिल की दुकानों पर पहले से ही धनतेरस के लिए बुंकिग कराकर रखे बाइक लेने के लिए ग्राहकों की भीड़ देर शाम तक लगी रही। धनतेरस पर खरीदारी करने निकले लोगों ने लगे हाथ दीपावली के पटाखे, उक्का-पाती, मोमबत्ती, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के साथ-साथ छठ पूजा के लिए सूप-डगरा, नारियलों की खरीदारी कर लिया।

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