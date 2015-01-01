पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सुविधा:कल से चलेगी टाटा छपरा पूजा स्पेशल ट्रेन

लखीसराय2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी है। टाटा-छपरा के बीच 5 नवंबर से पूजा स्पेशल ट्रेन को रेलवे ने हरी झंडी दी है। इससे झारखंड और बिहार के लोगों को लाभ होगा। अभी किऊल के रास्ते टाटा जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। पूजा स्पेशल यह ट्रेन सप्ताह में चार दिन चलेगी। टाटा से पहल ट्रेन 5 नवंबर को छपरा के लिए रवाना होगी। 08181 टाटा- छपरा प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरूवार एवं शुक्रवार को रवाना होगी। 08182 छपरा से प्रत्येक बुधवार, गुरूवार, शनिवार एवं रविवार को खुलेगी। टाटा जाने वाली ट्रेन के लिए यात्रियों की काफी डिमांड है। दीपावली एवं छठ पर्व पर लोगों को बिहार एवं झारखंड आने जाने में सुविधा होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें