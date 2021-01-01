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मांग:कंपोजिट ग्रांट के लिए शिक्षक नेताओं ने डीईओ को दिया ज्ञापन

लखीसरायएक घंटा पहले
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  • शिक्षक नेताओं ने कहा कमीशन नहीं देने के कारण स्कूलों को नहीं मिली ग्रांट की राशि, हो रही परेशानी

स्कूलों को कंपोजिट ग्रांट की राशि की मांग को लेकर बुधवार को शिक्षक संघों के नेता डीईओ से मिले। कंपोजिट ग्रांट की मांग संबंधी ज्ञापन दिया। चार महीने पूर्व राशि आवंटन के बाद भी ज्यादातर स्कूलों को कंपोजिट ग्रांट की राशि नहीं मिली है।

शिक्षा विभाग प्रत्येक साल स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर कंपोजिट ग्रांट की राशि स्कूलों को उपलब्ध कराती है। प्रत्येक स्कूलों को 25 से लेकर 75 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष अब समाप्ति की ओर है। बावजूद इसके स्कूलों को राशि देने की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है।

समग्र शिक्षा अभियान शाखा से स्कूलों को कंपोजिट ग्रांट की राशि दी जाती है।बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के अध्यक्ष बबलू कुमार, महासचिव ओमप्रकाश, कार्यालय सचिव राजेश कुमार एवं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश कुंदन कंपोजिट ग्रांट की मांग काे लेकर ज्ञापन देने डीईओ कार्यालय पहुंचे थे।

25-75 हजार की राशि कराई जाती उपलब्ध

स्कूलों के रख रखाव एवं जरूरी कार्यों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक स्कूलों को इसके लिए न्यूनतम 25 और अधिकतम 75 हजार की राशि उपलब्ध कराई जाती है। कंपोजिट ग्रांट को स्कूल विकास अनुदान भी कहा जाता है। स्कूलों के रंग रोगन, फर्नीचर मरम्मत एवं स्कूलाें में अन्य जरूरी कार्यों को पूरा किया जाता है। विधान सभा चुनाव के समय स्कूलों को मतदान केन्द्रों बनाया गया था। उस स्कूल के प्रधानाध्यापकोंं द्वारा जेब से पैसे खर्च किए गए, इस उम्मीद में कि कंपोजिट ग्रांट की राशि मिलेगी।

कमीशन के कारण नहीं दी जा रही राशि

शिक्षक नेताओं ने कहा कि कमीशन नहीं देने के कारण एसएसए से कंपोजिट ग्रांट की राशि नहीं दी जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं है। राशि उपलब्ध कराने के बाद क्लोजिंग का हवाला तुरंत ही उपयोगिता की मांग भी की जाती है। ऐसे में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की ज्यादा गुंजाइश रहती होती है।

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